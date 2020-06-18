ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, сообщает РИА Новости.

"К сожалению, последний тест елбасы (лидера нации. – Прим. ред.) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат", – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь экс-президента сообщил, что 79-летний Назарбаев находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно. По его словам, повода для беспокойства нет.

Накануне сообщалось, что президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заболел коронавирусной инфекцией. Заболевание выявлено и у его жены.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 8 миллионов случаев заражения, более 440 тысяч человек скончалось.

В России выявлен 553 301 случай COVID-19, вылечились 294 306 человек, скончались 7 478.

30 апреля стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин заболел COVID-19. Исполняющим обязанности главы кабмина тогда был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него обнаружили коронавирус. Он уточнил, что проходит лечение в больнице. Вирус также был обнаружен у его супруги Татьяны Навки.