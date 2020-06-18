10:02
ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, сообщает РИА Новости.
"К сожалению, последний тест елбасы (лидера нации. – Прим. ред.) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат", – говорится в сообщении.
Пресс-секретарь экс-президента сообщил, что 79-летний Назарбаев находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно. По его словам, повода для беспокойства нет.
Накануне сообщалось, что президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заболел коронавирусной инфекцией. Заболевание выявлено и у его жены.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 8 миллионов случаев заражения, более 440 тысяч человек скончалось.
В России выявлен 553 301 случай COVID-19, вылечились 294 306 человек, скончались 7 478.
30 апреля стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин заболел COVID-19. Исполняющим обязанности главы кабмина тогда был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него обнаружили коронавирус. Он уточнил, что проходит лечение в больнице. Вирус также был обнаружен у его супруги Татьяны Навки.
В России стартуют испытания вакцины от COVID-19
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