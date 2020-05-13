У пяти депутатов выявлен коронавирус – Володин

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что у пяти депутатов выявлена коронавирусная инфекция, передает РИА Новости.
Он уточнил, что один парламентарий уже выписан, двое лечатся дома, двое – в больнице.
"У нас с вами пять депутатов заболевших, поэтому хотелось бы, чтобы соблюдались все меры предосторожности, делали все для того, чтобы не заболеть и не заразить рядом находящихся", – заявил Володин на пленарном заседании.
Ранее сообщалось, что с COVID-19 госпитализировали депутатов от КПРФ Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова, а также депутата "Единой России" Светлану Максимову.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у него обнаружили коронавирус. Он уточнил, что проходит лечение в больнице. Инфекция также обнаружена у его супруги Татьяны Навки.
30 апреля стало известно, что коронавирус диагностировали у премьер-министра Михаила Мишустина. После обнаружения вируса он отправился под наблюдение врачей в клинику. Исполняющим обязанности главы правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 10 028 новых случаев заболевания коронавирусом. В стране нарастающим итогом зарегистрирован 242 271 случай коронавирусной инфекции.
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