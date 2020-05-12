Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости.

"Да, я заболел (коронавирусом. – Прим.ред.). Лечусь", – сказал Песков, уточнив, что проходит лечение в больнице.

Представитель Кремля отметил, что очно контактировал с Владимиром Путиным больше месяца назад.

30 апреля стало известно, что у премьер-министра Михаила Мишустина диагностировали коронавирус. После обнаружения вируса он отправился под наблюдение врачей в клинику. Исполняющим обязанности главы правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

11 мая медики сообщили о положительной динамике в состоянии здоровья Мишустина. Он продолжает лечиться в одном из государственных медучреждений.

Известно, что премьер-министр работает в онлайн-режиме и по телефону. Он постоянно находится на связи с главой государства. Президент отмечал, что Мишустин участвует в каждом совещании.

Коронавирусом заразилась также министр культуры Ольга Любимова. Болезнь протекает в легкой форме. Пресс-секретарь министра Анна Усачева заявила, что глава Минкультуры работает удаленно из дома.

В России за сутки выявили 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 5 392. Всего в РФ зарегистрировано 232 243 случая.

