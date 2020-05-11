Медики отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Мишустина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

Отмечается, что глава правительства продолжает лечение в больнице.

"Михаил Владимирович продолжает проходить плановое лечение в одном из государственных медицинских учреждений. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья", – отметил Беляков.

Известно, что Мишустин не будет участвовать в совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, которое запланировано на понедельник, 11 мая. При этом премьер продолжает работать в онлайн-режиме и по телефону. Он постоянно находится на связи с главой государства.

Так, в частности, премьер согласовал предложенные кабмином меры по поддержке экономики в связи с пандемией коронавируса, а также этапность выхода из режима самоизоляции.

30 апреля стало известно о том, что у главы правительства РФ Михаила Мишустина подтвердился коронавирус. Исполняющим обязанности главы кабмина был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.