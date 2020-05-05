Пресс-секретарь рассказал о здоровье Мишустина

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Самочувствие премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заболевшего COVID-19, в целом нормальное, заявил пресс-секретарь Борис Беляков.

По его словам, глава кабмина лечится в одной из государственных клиник, передает РИА Новости. Лечение проходит планово, с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом, пояснил Беляков. Он активно общается с коллегами по телефону, уточнил пресс-секретарь.

Об инфицировании COVID-19 главы правительства стало известно 30 апреля. Об этом сообщил сам премьер во время видеосвязи с Владимиром Путиным.

Мишустин соблюдает самоизоляцию. Исполняющим обязанности главы кабмина назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что охрана здоровья Владимира Путина в условиях пандемии обеспечивается на максимальном уровне. 6 мая глава государства проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом, будут также заслушаны рекомендации.