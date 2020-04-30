Мишустин заразился коронавирусом

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у него выявили коронавирус.

"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат", – сказал он во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

Мишустин добавил, что в связи с заболеванием будет соблюдать самоизоляцию.

Также он предложил на должность и. о. премьера первого заместителя председателя кабмина Андрея Белоусова. При этом глава правительства уточнил, что кабмин будет активно работать. Сам он будет постоянно находиться на связи.

Премьер-министр призвал россиян к осторожности и настоятельно рекомендовал соблюдать необходимые меры безопасности, в частности остаться в майские праздники дома.

"В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению", – добавил Мишустин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. По словам градоначальника, об этом свидетельствует динамика заболеваемости в последние 5–7 дней. Он предположил, что столица вышла на пик коронавирусной инфекции. При этом он добавил, что Москва прошла в лучшем случае четверть пути в борьбе с вирусом.

Согласно последним данным, за последние сутки в России подтвердили 7 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 3 093. В Московской области заразились 793 человека.

Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,1% больше, чем днем ранее. За сутки выписали 1 333 человека.