Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась – Собянин

30 апреля, 19:19
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, об этом свидетельствует динамика заболеваемости в последние 5–7 дней.
"Если смотреть день ко дню последние дней 5, 6, 7, то складывается ощущение, что ситуация стабилизировалась. Каждый день 2,5–3 тысячи заболевших, нет такого, чтобы рост", – заявил мэр в эфире телеканала "Россия 24".
Собянин предположил, что столица вышла на пик коронавирусной инфекции. При этом он добавил, что Москва прошла в лучшем случае четверть пути в борьбе с вирусом.
Также мэр рассказал, что более половины больничных коек в Москве занимают пациенты с подтвержденным COVID-19. Таковых зарегистрировано порядка 17 тысяч человек.
"Это не просто какие-то легкие больные, это тяжелые больные, средней тяжести, тяжелой, особо тяжелой. Это не какие-то придуманные люди, которые полежать собрались", – добавил градоначальник.
Ранее в Кремле выразили надежду, что Россия вышла на плато в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что скорейшего выхода на плато по коронавирусу желают добиться все жители РФ.
Представитель Кремля добавил, что мэрия Москвы делает все возможное для борьбы с коронавирусом, однако уточнил, что при этом каждый сам ответственен за соблюдение режима самоизоляции.
Согласно последним данным, за последние сутки в России подтвердили 7 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 3 093. В Московской области заразились 793 человека.
Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,1% больше, чем днем ранее. За сутки выписали 1 333 человека.
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