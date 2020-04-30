Мэрия Москвы делает все для борьбы с коронавирусом – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мэрия Москвы делает все, чтобы не допустить распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.

При этом Песков полагает, что каждый сам ответственен за соблюдение режима самоизоляции. "У нас у всех вопросы только к себе должны быть в этой ситуации", – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков выразил надежду, что Россия вышла на плато в ситуации с распространением коронавируса. Он считает, что развитие ситуации будет во многом зависеть от дисциплинированного соблюдения режима самоизоляции на майских праздниках.

Также Песков сообщил, что надо продолжать борьбу с фейками о коронавирусе. Однако это не должно приводить к ограничениям на распространение достоверной информации.