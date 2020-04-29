В Кремле прокомментировали прогноз ученых Сингапура об окончании пандемии в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти исходят из того, что назвать точную дату окончания пандемии коронавируса в стране невозможно, сообщает "Газета.ру".

Так он прокомментировал прогноз исследователей из Сингапурского университета технологий и дизайна, по прогнозам которых пандемия коронавируса в РФ завершится в начале августа.

"Если у ученых из Сингапура существует иная точка зрения, они ее публикуют, то мы советуем звонить в Сингапур", – добавил Песков.

Ранее Песков заявлял, что Россия должна выйти на плато по заболеваемости коронавирусом к середине мая. По его словам, в первый месяц лета станет полегче.

Представитель Кремля также заметил, что россиянам предстоит много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни.

Накануне Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, период нерабочих дней продлится до 11 мая. Президент РФ отметил, что период нерабочих дней должен пройти при строгом соблюдении всех профилактических мер.