Названа дата окончания пандемии коронавируса в России

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Исследователи из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) заявили, что окончание ситуации с распространением коронавируса в России произойдет в июле текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты считают, что ситуация с коронавирусом в России заметно улучшится к 20 мая. По словам ученых, к этому моменту вспышка вируса затихнет на 97%, а к 28 мая – на 99%. При этом они утверждают, что полностью о прекращении эпидемии в стране можно будет говорить не раньше 20 июля.

В США, согласно прогнозу специалистов, ситуация с COVID-19 окончательно завершится 27 августа текущего года, в Германии и Франции – 1 и 5 августа соответственно. К середине августа (14 августа) ситуация улучшится в Великобритании. При этом исследователи утверждают, что в Китае пандемия коронавируса прошла 9 апреля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия должна выйти на плато по заболеваемости коронавирусом к середине мая. По его словам, в первый месяц лета станет полегче. При этом он заметил, что гражданам предстоит много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни.

В то же время в Роспотребнадзоре призвали граждан готовиться к изменениям в жизни после окончания коронавируса. Глава ведомства Анна Попова заявила, что россиянам придется поменять свои привычки. В частности, она указала, что ряд новых правил введут для предприятий общественного питания.

За сутки в РФ установили 6 198 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом у 2 693 человек из нового суточного прироста не было зафиксировано симптомов болезни. Всего на территории страны зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции.

