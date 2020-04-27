В Роспотребнадзоре призвали готовиться к изменениям в жизни после окончания коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян готовиться к изменениям в жизни после окончания пандемии коронавируса. По ее словам, гражданам придется поменять свои привычки.

"Нам надо готовиться к тому, это совершенно очевидно уже, что у нас наступает теперь новая нормальность", – сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".

В частности она указала, что ряд новых правил введут для предприятий общественного питания.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. Он также распорядился подготовить рекомендации, касающиеся мер по сдерживанию коронавируса во время майских праздников. Глава Роспотребнадзора призвала в этот период оставаться дома.

За последние сутки в России выявили 6 361 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Нарастающим итогом по стране зарегистрировано 80 949 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, умерло 747 человек.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 2,8 миллиона случаев заражения, более 193 тысяч человек скончалось.

