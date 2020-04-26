В России подтвержден 6 361 новый случай COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 6 361 случай коронавирусной инфекции COVID-19.

Их выявили в 83 регионах, сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом. Из общего количества 2 920 случаев контактных и без клинических проявлений.

В Москве зафиксировали 2 971 случай, в Московской области – 576. Третья по количеству зараженных – Нижегородская область с 153 случаями. Следом – Санкт-Петербург со 151 случаем, в Мурманске – 105.

За весь период выписано по выздоровлению в стране 6 767 человек. За сутки подтверждено 66 летальных случаев с COVID-19, из них 38 в Москве и 2 в Подмосковье. Нарастающим итогом по стране зарегистрировано 80 949 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, умерло 747 человек.

Проведено более 2,8 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 173 тысячи человек.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить рекомендации, касающиеся мер по сдерживанию коронавируса во время майских праздников. Роспотребнадзор определит список регионов в зоне риска распространения COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что жесткие ограничения из-за коронавируса должны действовать в стране еще как минимум две недели. По ее мнению, иначе риски дальнейшего распространения и "взрывного периода" останутся высокими.