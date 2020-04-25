Роспотребнадзор определит регионы в зоне риска распространения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору определить регионы, которые находятся в зоне риска распространения коронавируса.
Документ опубликован на официальном сайте правительства России. Распоряжение Мишустин отдал по результатам заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Роспотребнадзор должен предоставить отчет до 28 апреля и сообщить об этом в министерство здравоохранения и субъекты, которые находятся в зоне риска.
"Роспотребнадзору до 28 апреля 2020 года определить субъекты Российской Федерации, которые находятся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции, и по результатам проинформировать Минздрав России и соответствующие субъекты Российской Федерации", – сообщается в документе.
Премьер также поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. Отчет должны подготовить до 30 апреля Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минздрав.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее выразила тревогу в связи с тем, что в некоторых регионах граждане не очень серьезно относятся к мерам, введенным в рамках режима самоизоляции.
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