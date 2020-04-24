Голикова рассказала о несоблюдении режима самоизоляции в некоторых регионах

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила опасения в связи с тем, что в некоторых регионах россияне не соблюдают правила, предписанные режимом самоизоляции, передает ТАСС.

Она сообщила об этом в ходе совещания с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии. Голикова заявила, что, несмотря на объявленный до 30 апреля карантинный режим, граждане продолжают не очень серьезно относиться к предписанным мерам.

"Несмотря на то что президентом страны до 30 апреля был объявлен режим социального дистанцирования и ограничений в передвижении, тем не менее в отдельных регионах страны нашими людьми это не соблюдается, что вызывает достаточно серьезную тревогу", – подчеркнула Голикова.

Также вице-премьер РФ сообщила, что система здравоохранения в Москве и Московской области вынуждена работать в условиях большой нагрузки и с высоким уровнем напряжения. Она подчеркнула, что численность зараженных коронавирусом в России за прошлую неделю выросла в 2,1 раза.

За последние сутки в Москве составили около 1,5 тысячи протоколов в отношении людей, нарушивших режим повышенной готовности. Кроме того, в столице зафиксировали 43 случая несоблюдения карантина зараженными коронавирусом людьми. Всего за время действия режима повышенной готовности в столице составили почти 23,5 тысячи протоколов, зафиксировавших нарушение режима ограничения передвижения по городу.

Также стало известно, что около 230 тысяч столичных водителей нарушили введенный 15 апреля пропускной режим. Такая статистика была зафиксирована в первый день работы автоматической системы контроля наличия спецразрешения у москвичей, которое позволяет передвигаться по городу.