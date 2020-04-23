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Город

00:46

Камеры зафиксировали 230 тысяч водителей без пропусков в Москве

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Водители 230 тысяч автомобилей передвигались по Москве 22 апреля без пропусков.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

"Сейчас их данные обрабатываются – если информация подтвердится, все водители получат штрафы 5 тысяч рублей", – сказали в пресс-службе.

Там указали, что к ответственности за передвижение по столице без цифровых пропусков привлекают по части 4 статьи 3.18.1 КоАП города Москвы.

Нарушения режима самоизоляции были зафиксированы с помощью 2,5 тысяч камер фотовидеофиксации.

Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы

В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. С 15 апреля для поездок на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск.

С 22 апреля власти Москвы и Подмосковья также начали отслеживать геолокацию граждан с подозрением на COVID-19 и ОРВИ.

За нарушение режима самоизоляции без уважительной причины грозит штраф. Распространить систему пропусков на всю страну предложил мэр столицы Сергей Собянин.

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