Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы, передает ТАСС. Об этом мэр заявил на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России с участием глав субъектов федерации.

Это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его, считает мэр столицы.

"Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы [развернуть], но и на другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее", – объяснил Собянин.

Мэр столицы пригласил к сотрудничеству глав других регионов. "Мы продолжаем активно работать, поэтому коллег тоже приглашаю к данной работе, чтобы мы начинали эти модели отрабатывать", – сказал он. Собянин подчеркнул, что это важно для мер сдерживания и самоизоляции.

С 22 апреля в Москве ввели автоматическую систему проверки пропусков. Вице-мэр Максим Ликсутов напомнил, что благодаря ей возможна мгновенная фиксация нарушителей введенных в столице ограничений на передвижение по городу. Он сообщил, что на всех нарушителей будет наложена административная ответственность в соответствии с введенным во время пандемии коронавируса городским и федеральным законодательством.

Общественным транспортом теперь можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты нужно указать при оформлении пропуска. Сделать это необходимо на портале nedoma.mos.ru.

Чтобы быть уверенным, что госномер авто привязан к пропуску и вам не выпишут штраф, его надо проверить в специальном сервисе. Аналогичная возможность есть для "Тройки", если вы планируете пользоваться общественным транспортом. С момента привязки к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.