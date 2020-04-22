Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусной инфекцией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуацию с готовностью медучреждений в России к распространению коронавирусной инфекции вряд ли можно назвать удовлетворительной, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что президент РФ дал поручение об обеспечении больниц необходимым для борьбы с эпидемией оборудованием, правительство определило срок исполнения – 28 апреля.

"Остается меньше недели, чтобы поручение выполнить. Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными", – рассказал Мишустин.

Ранее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что в России еще не достигнут пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его словам, в ведомстве внимательно следят за развитием ситуации.

За последние сутки в России зафиксировали 5 236 новых случаев заражения коронавирусом. 2548 человек, больных COVID-19, зарегистрировали в Москве. Таким образом, общая численность инфицированных в России составила 57 999 человек.