В Минздраве уточнили сроки наступления пика коронавируса в РФ

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В России еще не достигнут пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов в рамках круглого стола "Общественный контроль в системе мер, направленных на реализацию политики противодействия социальным угрозам, вызванным пандемией коронавируса".

По его словам, в Минздраве внимательно следят за развитием ситуации.

"И по сути, ничего не изменится в нашей работе от того, можно ли эту назвать ситуацию пиковой. Система по всей стране, она работает в таком мобилизованном режиме, в режиме готовности. ... Но насчет пика, я думаю, что пика мы еще не достигли", – приводит слова Кузнецова РИА Новости.

В России за последние сутки подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции. У 2 275 (43,4%) заболевших не было клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса.

29 марта Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице из-за ситуации с распространением коронавируса. Режим самоизоляции введен для всех жителей и гостей Москвы, а значительная часть предприятий и организаций временно приостановила работу.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).