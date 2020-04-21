В Минздраве предположили, каким может быть коронавирус через год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико в разговоре с Москвой 24 ответил на вопрос: каким будет коронавирус через год, – и рассказал о нескольких путях его развития. Согласно одному из них, COVID-19 не будет оказывать такое сильное воздействие на организм человека в будущем.
Ранее завкафедрой РНИМУ Пирогова Чучалин рассказал в интервью СМИ о том, что эпидемия коронавируса может завершиться уже к лету, однако сам вирус не исчезнет.
"Всем вирусам, особенно РНК-содержащим, свойственна мутация. Вирус меняется и, наверное, будет больше изменяться под воздействием псевдоколлективного иммунитета – он влияет на свойство вирусов. И коронавирус не является исключением. Вроде бы данные есть о том, что он двигается в сторону уменьшения своей вирулентности (способности вызывать заболевание и гибель организма. – Прим. ред.)", – рассказал Брико Москве 24, однако добавил, что то, что будет после этого, – вопрос открытый.
По его словам, есть также версия, что в будущем коронавирус будет вести себя так же, как и грипп.
Правда, по словам эпидемиолога, если произойдет сильная мутация коронавируса, эффективность разрабатываемой сегодня вакцины будет под вопросом. "Но будем надеяться, что этого не произойдет, сейчас серьезного изменения генома нет", – заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что доклинические испытания российской вакцины от коронавируса продлятся до 31 мая. Клинические испытания планируют начать 1 июня.
В Москве за сутки было подтверждено 3 083 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 29 433 случая COVID-19. Количество заболевших в стране в целом перевалило за 52 тысячи. За прошедшие сутки в России выписали 427 человек. За весь период выздоровели 3 873 пациента. За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.
Улицы Москвы опустели из-за COVID-19
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