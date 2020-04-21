В Минздраве предположили, каким может быть коронавирус через год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико в разговоре с Москвой 24 ответил на вопрос: каким будет коронавирус через год, – и рассказал о нескольких путях его развития. Согласно одному из них, COVID-19 не будет оказывать такое сильное воздействие на организм человека в будущем.

Ранее завкафедрой РНИМУ Пирогова Чучалин рассказал в интервью СМИ о том, что эпидемия коронавируса может завершиться уже к лету, однако сам вирус не исчезнет.

"Всем вирусам, особенно РНК-содержащим, свойственна мутация. Вирус меняется и, наверное, будет больше изменяться под воздействием псевдоколлективного иммунитета – он влияет на свойство вирусов. И коронавирус не является исключением. Вроде бы данные есть о том, что он двигается в сторону уменьшения своей вирулентности (способности вызывать заболевание и гибель организма. – Прим. ред.)", – рассказал Брико Москве 24, однако добавил, что то, что будет после этого, – вопрос открытый.

По его словам, есть также версия, что в будущем коронавирус будет вести себя так же, как и грипп.





Николай Брико главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Вот есть последние исследования, они не касаются генома вируса. Это какие-то мелкие изменения, их можно сравнить с вирусом гриппа, который тоже постоянно мутирует, к нему уже нет коллективного иммунитета. Можно и здесь аналогии провести.

Правда, по словам эпидемиолога, если произойдет сильная мутация коронавируса, эффективность разрабатываемой сегодня вакцины будет под вопросом. "Но будем надеяться, что этого не произойдет, сейчас серьезного изменения генома нет", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что доклинические испытания российской вакцины от коронавируса продлятся до 31 мая. Клинические испытания планируют начать 1 июня.

В Москве за сутки было подтверждено 3 083 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 29 433 случая COVID-19. Количество заболевших в стране в целом перевалило за 52 тысячи. За прошедшие сутки в России выписали 427 человек. За весь период выздоровели 3 873 пациента. За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.

Улицы Москвы опустели из-за COVID-19

Анастасия Павелко, Анастасия Силенок