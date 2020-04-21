Доктор Мясников рассказал о работе над вакциной от коронавируса

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Доклинические испытания российской вакцины от коронавируса продлятся до 31 мая. Клинические испытания планируют начать 1 июня, сообщают "Дни.ру" со ссылкой на представителя Оперативного штаба по коронавирусу, врача Александр Мясников.

Разработкой вакцины занимается научный центр "Вектор". Там отметили, что к клиническим испытаниям можно будет приступить после одобрения Минздрава и этического комитета при министерстве.

Ранее директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов заявил о начале испытаний вакцины против коронавирусной инфекции. Препарат уже начали испытывать на животных.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что три пациента выписаны из столичных больниц после переливания плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию.

За последние сутки в РФ подтверждено 5 642 новых случая коронавирусной инфекции в 78 регионах. У 2 567 человек не было клинических проявлений. Большинство зараженных выявили в Москве – 3 083.

Всего в 85 регионах России зарегистрировано 52 763 случая коронавирусной инфекции. Это на 12% больше, чем днем ранее. За прошедшие сутки выписали 427 человек. За весь период выздоровели 3 873 пациента.