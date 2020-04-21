Врачи рассказали о воздействии COVID-19 на разные органы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Коронавирусная инфекция, попадая в организм человека, поражает почти все органы. Об этом рассказали врачи изданию Science.
По словам кардиолога Харлана Крумхольца, последствия коронавируса являются катастрофическими.
"Жестокость этого заболевания поражает и потрясает", – сказал он.
Как напоминают специалисты, вирус, попадая в организм, начинает контролировать клеточные механизмы, с помощью которых создает свои копии.
На вскрытиях специалисты пришли к выводу, что легочные альвеолы заполнены жидкостью, лейкоцитами, а также остатками разрушенных клеток. Это может быть следствием слишком сильной реакции иммунитета, когда иммунные клетки атакуют здоровые ткани.
Также коронавирус может поразить сердце и сосуды. Специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям Бенхуда Бикдели рассказал, что по мере изучения становится ясно, что тромбы в крови существенно влияют на тяжесть заболевания и смертность от COVID-19. При этом он подчеркнул, что у многих пациентов повышается содержание маркера тромбообразования.
Также пульмонолог и реаниматолог Джозеф Левитт напомнил о теории, согласно которой вирус влияет на биологию сосудов.
По словам невролога Дженнифер Фронтера, в ее больнице 5-10% пациентов с коронавирусом обследуют неврологи. Она выразила мнение, что от COVID-19 также страдает мозг.
Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко заявил, что узнать о последствиях коронавируса для человеческого организма еще предстоит. Специалист отметил, что вирусы после болезни не всегда могут быть опасными.
По его словам, сейчас ответить на данный вопрос не представляется возможным, получить какое-либо представление о последствиях COVID-19 для здоровья можно через полгода-год. Кроме того, иммунолог напомнил, что вирусы, остающиеся в организме, не всегда опасны. В частности, у вирусов может быть несколько форм сожительства с организмом человека, добавил Прокопенко.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: