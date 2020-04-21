Врачи рассказали о воздействии COVID-19 на разные органы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Коронавирусная инфекция, попадая в организм человека, поражает почти все органы. Об этом рассказали врачи изданию Science.

По словам кардиолога Харлана Крумхольца, последствия коронавируса являются катастрофическими.

"Жестокость этого заболевания поражает и потрясает", – сказал он.

Как напоминают специалисты, вирус, попадая в организм, начинает контролировать клеточные механизмы, с помощью которых создает свои копии.

На вскрытиях специалисты пришли к выводу, что легочные альвеолы заполнены жидкостью, лейкоцитами, а также остатками разрушенных клеток. Это может быть следствием слишком сильной реакции иммунитета, когда иммунные клетки атакуют здоровые ткани.

Также коронавирус может поразить сердце и сосуды. Специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям Бенхуда Бикдели рассказал, что по мере изучения становится ясно, что тромбы в крови существенно влияют на тяжесть заболевания и смертность от COVID-19. При этом он подчеркнул, что у многих пациентов повышается содержание маркера тромбообразования.

Также пульмонолог и реаниматолог Джозеф Левитт напомнил о теории, согласно которой вирус влияет на биологию сосудов.

По словам невролога Дженнифер Фронтера, в ее больнице 5-10% пациентов с коронавирусом обследуют неврологи. Она выразила мнение, что от COVID-19 также страдает мозг.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко заявил, что узнать о последствиях коронавируса для человеческого организма еще предстоит. Специалист отметил, что вирусы после болезни не всегда могут быть опасными.

По его словам, сейчас ответить на данный вопрос не представляется возможным, получить какое-либо представление о последствиях COVID-19 для здоровья можно через полгода-год. Кроме того, иммунолог напомнил, что вирусы, остающиеся в организме, не всегда опасны. В частности, у вирусов может быть несколько форм сожительства с организмом человека, добавил Прокопенко.

