Иммунолог рассказал о возможном будущем коронавируса в организме человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко заявил, что узнать о последствиях коронавируса для человеческого организма еще предстоит. Медицинский специалист рассказал в интервью радио Sputnik, что вирусы после болезни не всегда могут быть опасными.
"Не исключен вариант, что человек переболело, и когда мы берем анализ из носоглотки, то обнаруживаем, что там чисто. При этом вирус мог уйти из носоглотки и остаться в легких или еще в каких-то органах, как это происходит с другими вирусами", – поделился Прокопенко.
По его словам, сейчас ответить на данный вопрос не представляется возможным, получить какое-либо представление о последствиях COVID-19 для здоровья можно через полгода-год.
Кроме того, иммунолог напомнил, что вирусы, остающиеся в организме, не всегда опасны. В частности, у вирусов может быть несколько форм сожительства с организмом человека, добавил Прокопенко.
Понять, станет ли коронавирус одним из сожителей человека или он полностью уходит из организма, получится с исследованиями, данный вопрос стоит перед современной наукой вирусологии и иммунологии, считает врач.
Согласно последним сведениям ВОЗ, в мире зафиксировали более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончалось. В РФ общее число заболевших составляет более 47 тысяч человек, всего скончались от болезни 405 человек, выздоровели 3 446.
Ранее сообщалось, что в России провели более 2,1 миллиона тестов на COVID-19.
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