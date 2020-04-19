Следы коронавируса обнаружили в трубах с технической водой в Париже

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В Париже в трубопроводах с технической водой был обнаружен коронавирус. Воду оттуда используют для очистки улиц и других муниципальных нужд, передает "Газета.ру".

В лабораторной организации по обеспечению водоснабжения французской столицы рассказали, что за сутки незначительные следы инфекции были найдены в 4 из 27 точек забора воды.

Уточняется, что после данного инцидента использование сети было приостановлено. Также известно, что данные трубопроводы не связаны с трубами с питьевой водой.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса во Франции достигло 19 718, за сутки умерли 395 человек.

Ранее ученые обнаружили новый тревожный симптом коронавируса, который приводит к тяжелым протеканиям болезни. Сообщалось, что о наличии инфекции в организме может свидетельствовать снижение уровня гемоглобина.