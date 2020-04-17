Ученые назвали температуру гибели COVID-19

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Стало известно, при какой температуре полностью погибает коронавирус COVID-19. Об этом сообщили французские специалисты из Университета Прованса.

Так, в ходе проводимого опыта ученые выяснили, что даже после нагрева коронавируса до 60 градусов в течение часа некоторые его штаммы продолжают размножаться. Полностью дезактивировать COVID-19 удалось лишь после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут. Выводы эксперимента были размещены на сайте bioRxiv.

Отмечается, что для проведения опыта специалисты из Франции использовали клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом коронавируса. Образцы помещались в две пробирки – с чистой средой и с белками животного происхождения. Этим ученые добились имитации реальных условий.

Специалисты подытожили, что стандартного протокола дезактивации может быть достаточно только для обеззараживания образцов с низкой вирусной нагрузкой. При этом для клеток с высоким содержанием вируса этого может не хватить.

Результаты исследования позволят определить наиболее подходящий стандартный протокол дезактивации COVID-19, уверены эксперты.

Ранее ученые показали распространение коронавируса при кашле. Было установлено, что облако частиц COVID-19 распространяется дальше местонахождения кашляющего.