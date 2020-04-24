Голикова рассказала о напряженной работе системы здравоохранения в Москве и Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Система здравоохранения в Москве и Подмосковье работает с большим напряжением в связи с коронавирусом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

"Мы видим, что в Центральном регионе, в первую очередь речь о Москве и Московской области, система здравоохранения работает с большим напряжением. С большим напряжением работают наши доктора", – отметила вице-премьер.

Она отметила, что количество заразившихся новым коронавирусом в России за прошлую неделю увеличилось в 2,1 раза.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве до конца недели количество коек для пациентов с коронавирусной инфекцией увеличится до 22 тысяч.

Она также подчеркнула, что число тяжелых больных пациентов, у которых развивается пневмония, становится все больше.

Ракова пояснила, что если на прошлой неделе средний уровень госпитализаций составлял 1,3–1,4 тысячи человек, то сегодня это уже 1,9 тысячи госпитализированных.

В России за последние сутки зарегистрировано 5 849 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений при этом не было у 2 697 человек. Большинство зараженных выявили в Москве – 2 957.