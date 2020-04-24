За сутки выявлено свыше 1500 нарушителей режима повышенной готовности

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве за сутки было составлено около 1,5 тысячи протоколов о нарушении режима повышенной готовности. Большинство штрафов полицейские выписали за нахождение на улице без предусмотренных указом мэра столицы оснований.
Также за сутки зафиксировали 43 случая нарушения карантина гражданами с подтвержденным коронавирусом и проживающими с ними людьми.
Кроме того, было зафиксировано 1225 нарушений, которые совершили юрлица. Чаще всего штрафовали за отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции, а также за невыполнение требований по дезинфекции такси.
Всего за время действия режима повышенной готовности было составлено 23 499 протоколов о нарушении самоизоляции.
17 апреля сообщалось, что в Москве за 4 дня было составлено 550 протоколов в отношении организаций, нарушивших требования о социальном дистанцировании. За это они были оштрафованы на общую сумму 40 миллионов рублей.
4 апреля Сергей Собянин обязал работодателей обеспечить условия для социального дистанцирования сотрудников и клиентов компаний. Расстояние между ними не должно быть меньше чем 1,5 метра, согласно дополнительным мерам, которые предприняты в столице с 29 марта.
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