Столичные организации оштрафовали на 40 млн за нарушения соцдистанцирования

15:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве за 4 дня было составлено 550 протоколов в отношении организаций, нарушивших требования о социальном дистанцировании. За это они были оштрафованы на общую сумму 40 миллионов рублей, сообщил начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
"За последние четыре дня в столице за нарушения социального дистанцирования составлено 550 протоколов в отношении организаций, не обеспечивших режим социального дистанцирования", – приводит его слова Агентство "Москва".
Известно, что штраф за нарушение режима социального дистанцирования для учреждений составляет до 300 тысяч рублей. В случае повторного выявления несоблюдения требований организации облагаются штрафом в размере до 500 тысяч, а также приостановкой деятельности на срок до 90 дней.
Накануне за подобное нарушение оштрафовали более 300 магазинов в Москве.
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В выходные в ходе проверок торговых объектов были составлены первые протоколы в отношении 18 объектов розничной торговли. Задача таких обходов – оперативно выявлять объекты, нарушающие требования безопасности, и устранять неполадки в самые кратчайшие сроки.
4 апреля мэр столицы Сергей Собянин обязал работодателей обеспечить условия для социального дистанцирования сотрудников и клиентов компаний. Расстояние между ними не должно быть меньше чем 1,5 метра, согласно дополнительным мерам, которые предприняты в столице с 29 марта.
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