Более 300 магазинов оштрафовано в Москве за нарушение режима дистанцирования

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Свыше 300 магазинов в столице было оштрафовано за нарушение требований социального дистанцирования. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".

Он рассказал, что общая сумма штрафов составила около 30 миллионов рублей. Данчиков напомнил, что за несоблюдение социальной дистанции предусмотрены штрафные санкции.

В частности, с юридических лиц в подобных случаях могут взыскать от 100 до 300 тысяч рублей. Если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, штраф может увеличиться до 1 миллиона рублей.

В случае нарушения предписания о соблюдении социальной дистанции индивидуальные предприниматели должны будут заплатить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В выходные власти в ходе проверок торговых объектов составили первые протоколы в отношении 18 объектов розничной торговли. Задача таких обходов состоит в том, чтобы оперативно выявлять объекты, нарушающие требования безопасности, и устранять неполадки в самые кратчайшие сроки.

4 апреля Сергей Собянин обязал работодателей обеспечить условия для социального дистанцирования сотрудников и клиентов компаний. Расстояние между ними не должно быть меньше чем 1,5 метра, согласно дополнительным мерам, которые предприняты в столице с 29 марта.

