За нарушение самоизоляции в суды Москвы поступило 12 административных материалов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В суды города за среду, 15 апреля, поступило 12 административных материалов за нарушение режима самоизоляции. Об этом Агентству "Москва" рассказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"За 15 апреля в столичные суды поступило 12 материалов по статье 6.3 КоАП РФ и один материал по статье 20.6.1 КоАП РФ", – уточнила Солопова.

Ранее сообщалось, что более 200 нарушителей самоизоляции принудительно госпитализированы в столице.

14 апреля в столице 55 нарушителей карантина были привлечены к административной ответственности.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 апреля утвердил соглашение между МВД и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения. Согласно данному документу, в столице начнут оформлять нарушения в соответствии с городским КоАП. Известно, что минимальный штраф составляет 4 тысячи рублей. При этом по стране он установлен в размере 15 тысяч рублей.

Кроме того, сотрудникам правопорядка передали часть полномочий по составлению протоколов, связанных с нарушениями общественного порядка и безопасности.

За последние сутки в России зафиксировано 3 388 новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 292 человека, 189 из них – в Москве. За весь период выздоровели 1 986 человек.