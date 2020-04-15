За нарушение самоизоляции в суды Москвы поступило 12 административных материалов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В суды города за среду, 15 апреля, поступило 12 административных материалов за нарушение режима самоизоляции. Об этом Агентству "Москва" рассказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
"За 15 апреля в столичные суды поступило 12 материалов по статье 6.3 КоАП РФ и один материал по статье 20.6.1 КоАП РФ", – уточнила Солопова.
Ранее сообщалось, что более 200 нарушителей самоизоляции принудительно госпитализированы в столице.
14 апреля в столице 55 нарушителей карантина были привлечены к административной ответственности.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 апреля утвердил соглашение между МВД и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения. Согласно данному документу, в столице начнут оформлять нарушения в соответствии с городским КоАП. Известно, что минимальный штраф составляет 4 тысячи рублей. При этом по стране он установлен в размере 15 тысяч рублей.
Кроме того, сотрудникам правопорядка передали часть полномочий по составлению протоколов, связанных с нарушениями общественного порядка и безопасности.
За последние сутки в России зафиксировано 3 388 новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 292 человека, 189 из них – в Москве. За весь период выздоровели 1 986 человек.
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