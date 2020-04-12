В Москве выявлены первые нарушения за отсутствие социальной дистанции

Фото: Москва 24/Никита Симонов
При проверке торговых объектов Москвы на наличие специальной разметки для обеспечения социальной дистанции выявлены первые нарушения. Об этом сообщил министр правительства столицы Алексей Немерюк.
"По результатам прошедших оперативно-профилактических мероприятий в отношении 18 объектов розничной торговли составлены административные протоколы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", – отметил Немерюк.
Он отметил, что контрольные мероприятия проводятся каждый день. Задача таких обходов состоит в том, чтобы оперативно выявлять объекты, нарушающие требования безопасности, и устранять неполадки в самые кратчайшие сроки.
Немерюк призвал все компании, в особенности продуктовые магазины, осознанно подходить к соблюдением данных правил. Он еще раз напомнил, что социальная разметка должна быть во всех торговых залах магазинов столицы.
4 апреля Сергей Собянин обязал работодателей обеспечить условия для социального дистанцирования сотрудников и клиентов компаний. Расстояние между ними не должно быть меньше, чем 1,5 метра, согласно дополнительным мерам, которые предприняты в столице с 29 марта.
В Москве введена система штрафов, которая соответствует принятым ранее поправкам в Кодексе об административных правонарушениях. В случае нарушения предписания о соблюдении социальной дистанции индивидуальные предприниматели должны будут заплатить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
С юридических лиц в подобных случаях будет осуществляться взыскание суммой от 100 до 300 тысяч рублей. Если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, штраф может увеличиться до 1 миллиона рублей.
За последние сутки в России зарегистрировано 2 186 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 15 770 случаев в 82 регионах.
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