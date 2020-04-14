В Мосгордуме призвали не устраивать "охоту на ведьм" из-за нарушений режима самоизоляции

14:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов призвал граждан не устраивать "охоту на ведьм" из-за нарушений режима самоизоляции.
"Я не могу советовать сразу же звонить в полицию, если вы заметили, что соседи вышли на улицу, как вам кажется, для прогулки. Хотелось бы все-таки избежать "охоты на ведьм", – цитирует Щитова Агентство "Москва".
Он отметил, что в случае, если происходит массовое скопление граждан, это будет зафиксировано камерами видеонаблюдения, и туда будет направлен патруль.
По словам парламентария, бороться с распространением коронавирусной инфекции во многом мешает безответственность некоторых граждан, которые ошибочно считают, что они вне группы риска. Щитов призвал москвичей добросовестно соблюдать все правила режима повышенной готовности и самоизоляцию.
"Очевидно, что, если мы сейчас расслабимся, все усилия по сдерживанию распространения коронавируса, предпринимаемые государством, всеми ведомствами и службами, нашими врачами, социальными работниками, – вся эта работа по спасению жизней будет перечеркнута нашим легкомыслием", – добавил депутат.
Щитова подчеркнул, что, по мнению ряда экспертов и данным статистики, изначально меры дистанцирования и ограничений сработали хорошо, "однако в последние дни мы движемся по менее оптимистичной траектории".
Ранее сообщалось, что в Москве 55 нарушителей карантина привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей.
Согласно последним данным, в России за последние сутки подтвердили 2 774 случая заражения коронавирусом в 51 регионе. Большинство выявленных диагнозов остается в Москве.
По статистике, заболевание за минувший день смогли побороть 224 пациента. Всего за весь период наблюдений выздоровели 1 694 человека, 1 016 из них – в Москве. Всего в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах.
Число зараженных COVID-19 в России превысило 21 тыс
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