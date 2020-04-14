Москвичей призвали не доверять сообщениям о штрафах за нарушение самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичная полиция просит горожан не доверять информации, отправленной по СМС, о штрафах за нарушение самоизоляции и не переводить злоумышленникам деньги. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

"В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что жителям Москвы стали поступать СМС-уведомления с требованиями оплатить штрафы за якобы выявленные факты нарушения режима самоизоляции, а также с предложениями оформить за деньги цифровые пропуска для передвижения по Москве", – говорится в сообщении.

Уточняется, что протоколы о нарушении самоизоляции могут составлять только уполномоченные лица, а цифровые пропуска оформляются бесплатно. Горожанам рекомендовали не отправлять деньги неизвестным, а также ни при каких обстоятельствах не сообщать незнакомым лицам данные своих банковских карт или пароли.

13 апреля специалисты компании Group-IB, которая специализируется на расследовании киберпреступлений, рассказали, что злоумышленники публикуют в социальных сетях и телеграм-каналах объявления с предложением приобрести пропуск на передвижение по Москве.

Ранее департамент информационных технологий предупредил москвичей о появлении мошенников, которые предлагают пропуска для передвижения по городу в социальных сетях и телеграм-каналах. Глава ведомства Эдуард Лысенко отметил, что при обнаружении подобных мошеннических схем будут заводиться уголовные дела.

О намерении ввести пропускную систему Сергей Собянин рассказал 11 апреля. 13 апреля началась процедура выдачи разрешений. По состоянию на 10:00 утра более 702 тысяч москвичей уже оформили пропуска, большая часть из них касалась поездок на работу. Они начнут работать с 15 апреля.