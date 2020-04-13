В столичном регионе временно приостановил работу каршеринг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работу каршеринга приостановили в Москве и области с 13 по 19 апреля. Эта мера связана с усилением борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщил Сергей Собянин, спрос на эту услугу упал на 60%. Он также заметил, что соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно, поэтому предложил приостановить работу.

Ограничения затронули также и такси. Работать могут только те из перевозчиков, у кого имеется разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа.

Кроме того, таксисты обязаны проверять у пассажиров цифровые пропуска с 15 апреля. Их москвичи будут должны получать для поездок на транспорте. Сами водители смогут получить их для рабочих целей, действительны они будут до конца апреля.

С 29 марта в стране перестал работать карпулинговый сервис Blablacar. Власти города объяснили такую меру тем, что отсутствие системы контроля за здоровьем водителей влечет за собой возможность заражения инфекцией.

Сергей Собянин ранее сообщил, что с 13 апреля работать продолжат только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, предприятия пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ.

Приостанавливаются стройки и ремонт. Исключением – строительство медицинских объектов, а также работы непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.

Кроме того, прекращается оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых этот вид деятельности не является основным.

С 15 апреля в столице вводят цифровые пропуска. Есть три варианта их получения: онлайн на портале mos.ru, по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 и по SMS на короткий номер 7377.

Пропуска будут делиться на три категории: для поездок, связанных с работой, для визитов в медучреждения, а также для поездок в личных целях. Если вы передвигаетесь по району пешком, пропуск не нужен, но следует соблюдать правила и ограничения.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,6 миллиона случаев заражения, более 106 тысяч человек скончалось. В России зафиксировано 15570 заболевших, вылечился 1291 человек, скончались 130 человек.

