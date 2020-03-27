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Карпулинговый сервис Blablacar приостанавливает работу сервиса в России с 29 марта, передает ТАСС.
Мера связана с распространением коронавируса в стране. "В ночь с 29 на 30 марта компания приостановит работу платформы на территории всей России до дальнейшего уведомления", – уточнили в Blablacar.
Об этом сервис попросили власти Москвы. Решение объясняется тем, что отсутствие системы контроля за здоровьем водителей влечет за собой возможность заражения инфекцией.
Столичный Дептранс призвал избегать ненужных поездок на автомобилях вечером. Пассажиропоток в метро и на наземном транспорте уже уменьшился. В то же время наблюдается увеличенный на 4 процента автомобильный поток из Московской области в Москву.
ЦОДД предупредил автомобилистов о заторах на кольцевых и вылетных магистралях города перед длинными выходными. Водителям, которые собираются выезжать за пределы столицы, советуют делать это после 20:00–21:00 или утром в выходные.
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. Мэр Москвы ввел на этот период ограничения по работе ресторанов, кафе, магазинов и парков.
Продуктовые магазины, аптеки, салоны связи и зоомагазины останутся открыты. Однако горожанам перестанут предоставлять услуги, которые требуют личного присутствия человека.
Принудительное взыскание долгов за услуги ЖКХ и связи для самоизолированных горожан временно запрещено. Не действуют льготы на проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов. Это же касается пожилых людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями.
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