ЦОДД предупредил водителей о заторах перед длинными выходными

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Автомобилистов предупредили о заторах на кольцевых и вылетных магистралях Москвы перед длинными выходными, сообщает пресс-служба ЦОДД.

Движение может быть затруднено уже после 15:00 пятницу.

"С понедельника – длинные выходные. Многие проведут их за городом. Сегодня ждем "дачные пробки", примерно такие же, как перед майскими праздниками", – говорится в сообщении.

Водителям, которые собираются выезжать за город, делать это до 15:00 либо после 20:00–21:00, либо уже утром в выходные.

Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 3 апреля выходными с сохранением зарплаты. Мера необходима для предотвращения распространения коронавируса в стране.

На следующей неделе в Москве закроются кафе, рестораны, пункты розничной торговли и отдельные городские парки. Продуктовые магазины и аптеки будут работать.

Приостанавливаются льготы на проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов. Кроме того, временные меры распространяются на пожилых людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями.