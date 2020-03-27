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Мэр Москвы

16:40

Собянин временно запретил взыскание долгов по ЖКХ у находящихся в самоизоляции

мэр Москвы Сергей Собянин город ЖКХ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи для самоизолированных горожан временно запретят. Об этом написал Сергей Собянин на своем персональном сайте.

За сутки в Москве зарегистрировали 157 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в городе выявлено 703 случая.

Общее количество заболевших в России – 1036 человек. По последним данным ВОЗ, в мире заражено более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось.

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. Мэр Москвы ввел на этот период ограничения по работе ресторанов, кафе, магазинов и парков.

Продуктовые магазины, аптеки, салоны связи и зоомагазины продолжат работать. Гражданам временно не будут выдавать санаторно-курортные путевки за счет бюджета Москвы. Решение о продлении нерабочего периода власти столицы примут в конце следующей недели.

Приостанавливается действие льгот на проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов. Кроме того, временные меры распространяются на пожилых людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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