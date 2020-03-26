Власти Москвы примут решение о продлении нерабочих дней на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Решение о продлении нерабочего периода будет принято в конце следующей недели. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Пока речь идет об ограничениях на одну неделю. "В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом будут приняты адекватные меры", – объяснила она.

Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 5 апреля выходными с сохранением зарплаты. Мера необходима для предотвращения распространения коронавируса в стране. Роструду поручили проследить за соблюдением работодателями этого режима.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что введение нерабочей недели не отразится на графике выходных и праздников. Вопрос о двойной оплате для тех, кто продолжит работать в удаленном режиме, представитель Кремля пообещал уточнить.

С 28 марта в Москве закроются кафе, рестораны, пункты розничной торговли и отдельные городские парки. Ограничения распространяются и на столичные парки. Продуктовые магазины и аптеки будут работать.

Перестанут действовать льготы на проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов. Кроме того, это коснется пожилых людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями.