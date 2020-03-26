Власти Москвы примут решение о продлении нерабочих дней на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Решение о продлении нерабочего периода будет принято в конце следующей недели. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Пока речь идет об ограничениях на одну неделю. "В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом будут приняты адекватные меры", – объяснила она.
Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 5 апреля выходными с сохранением зарплаты. Мера необходима для предотвращения распространения коронавируса в стране. Роструду поручили проследить за соблюдением работодателями этого режима.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что введение нерабочей недели не отразится на графике выходных и праздников. Вопрос о двойной оплате для тех, кто продолжит работать в удаленном режиме, представитель Кремля пообещал уточнить.
С 28 марта в Москве закроются кафе, рестораны, пункты розничной торговли и отдельные городские парки. Ограничения распространяются и на столичные парки. Продуктовые магазины и аптеки будут работать.
Перестанут действовать льготы на проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов. Кроме того, это коснется пожилых людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями.
"Мосгорсправка": внимание пожилым
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: