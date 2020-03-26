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Общество

20:26

Роструд проследит за соблюдением режима нерабочей недели

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роструду поручили проследить за соблюдением работодателями режима нерабочей недели, сообщает ТАСС.

Соответствующее распоряжение ведомство получило от Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В поручении указали, что Федеральная служба по труду и занятости должна учесть рекомендации, касающиеся нерабочей недели. Доклад о соблюдении работодателями вводимого режима сотрудники ведомства должны предоставить правительству России до 6 апреля.

О том, что следующая неделя будет нерабочей, президент России Владимир Путин рассказал во время своего обращения к россиянам. Чуть позже он подписал указ, что период с 30 марта по 3 апреля будет выходным с сохранением заработной платы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что введение нерабочей недели не отразится на графике выходных и праздников, утвержденном на 2020 год. Что касается вопроса о получении двойной оплаты для тех, кто будет работать в выходную неделю, то Песков пообещал уточнить информацию.

С 28 марта по 5 апреля отдыхать будут и российские студенты. Мэр Москвы Сергей Собянин на этот период закрыл крупные парки, а ресторанам предписал перейти на режим доставки еды на дом.

840 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России за весь период медицинских наблюдений. 182 человека заболели в течение последних суток. Два человека скончались в результате ухудшения состояния здоровья, вызванного коронавирусом.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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