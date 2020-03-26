ЦБ рекомендовал банкам перейти в "новогодний" режим в выходную неделю

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк порекомендовал российским банкам в следующую нерабочую неделю работать в том же режиме, что и в новогодние праздничные дни. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Банки должны будут опубликовать на своих сайтах график работы и при необходимости определить список дежурных отделений. При этом кредитные организации должны будут продолжать операции по выдаче юридическим лицам средств на выплату зарплаты и другие выплаты социального характера в обычном режиме.

Банк России рекомендует обеспечить функционирование всех дистанционных услуг в части обслуживания клиентов. Это касается в том числе работы банкоматов и устройств самообслуживания, систем мобильного банка и онлайн-переводов.

Платежная система ЦБ и система быстрых платежей будут работать штатно. В таком же режиме будет идти кассовое обслуживание клиентов Банка России (кредитных организаций, Федерального казначейства).

Из-за коронавируса Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. Он подчеркнул, что сейчас самое безопасное – оставаться дома. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, нерабочая неделя никак не скажется на графике выходных.

В Москве в этот период прекратят работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общепита. Будут закрыты объекты розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов. Для посетителей станут недоступны столичные парки. Мэр призвал жителей других регионов временно не ездить в Москву.

Парковки в городе будут работать по обычному графику и останутся платными. Администрирование "выделенок" не снимается, поскольку необходимо обеспечить максимально оперативную и бесперебойную работу городского транспорта, экстренных служб и скорой помощи. В Дептрансе подчеркнули, что на время карантина лучше оставаться дома.

Ранее для горожан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, был введен домашний режим. Ограничения действуют с 26 марта по 14 апреля. Для выше названных горожан, а также студентов колледжей и вузов отменены льготы в транспорте.

Для контроля за теми, кто находится дома на самоизоляции после прибытия из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, используется система слежения, отметил Сергей Собянин. Он обратил внимание, что власти получают все данные по пересечению границ и оперативно передают сведения другим регионам.