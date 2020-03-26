Путин рассказал, сколько времени понадобится на борьбу с коронавирусом

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Владимир Путин заявил, что Россия может побороть коронавирус даже раньше, чем через два-три месяца, сообщает РИА Новости.

"Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с ним будет очень долго", – сказал президент Путин на встрече с предпринимателями.

Президент добавил, что надеется, что это произойдет "даже раньше".

Ранее глава государства отметил, что ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему.

Путин полагает, что жесткость ограничительных мер в связи с коронавирусом позволит ускорить борьбу с распространением инфекции по стране.

25 марта во время своего обращения Путин попросил граждан не надеяться на "русское авось", напомнив, что нужно соблюдать правила безопасности. В связи с этим следующую неделю Владимир Путин объявил выходной.

Президент также отметил, что благодаря заранее принятым мерам удается сдерживать широкое и стремительное распространение болезни. Однако он подчеркнул, что гражданам необходимо проявить дисциплинированность и остаться дома в ближайшие дни.

В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, в том числе и в Москве, закрыты образовательные учреждения, учеба теперь проходит в дистанционном режиме, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В России число инфицированных составляет 840 человек. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.

