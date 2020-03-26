Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему. Об этом сообщает ТАСС.
"Когда ситуация изменится, а она точно изменится к лучшему, это 100%, вопрос, конечно, в сроках, в эффективности нашей совместной работы, но она точно изменится к лучшему", – заявил Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества.
Глава государства отметил, что жесткость ограничительных мер позволяет ускорить борьбу с распространением коронавирусной инфекции по стране.
25 марта Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Это было первое выступление президента страны перед россиянами после выявленных случаев заражения вирусом в стране.
Президент попросил граждан не надеяться на "русское авось", напомнив, что нужно соблюдать правила безопасности. В связи с этим следующую неделю Владимир Путин объявил выходной. Он подписал указ об объявлении нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы.
Президент также отметил, что благодаря заранее принятым мерам удается сдерживать широкое и стремительное распространение болезни. Однако он подчеркнул, что гражданам необходимо проявить дисциплинированность и остаться дома в ближайшие дни.
В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, в том числе и в Москве, закрыты образовательные учреждения, учеба теперь проходит в дистанционном режиме, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.
По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В России число инфицированных составляет 840 человек. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.
В Москве зарегистрировали 136 новых случаев заражения коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: