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Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему. Об этом сообщает ТАСС.

"Когда ситуация изменится, а она точно изменится к лучшему, это 100%, вопрос, конечно, в сроках, в эффективности нашей совместной работы, но она точно изменится к лучшему", – заявил Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества.

Глава государства отметил, что жесткость ограничительных мер позволяет ускорить борьбу с распространением коронавирусной инфекции по стране.

25 марта Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Это было первое выступление президента страны перед россиянами после выявленных случаев заражения вирусом в стране.

Президент попросил граждан не надеяться на "русское авось", напомнив, что нужно соблюдать правила безопасности. В связи с этим следующую неделю Владимир Путин объявил выходной. Он подписал указ об объявлении нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы.

Президент также отметил, что благодаря заранее принятым мерам удается сдерживать широкое и стремительное распространение болезни. Однако он подчеркнул, что гражданам необходимо проявить дисциплинированность и остаться дома в ближайшие дни.

В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, в том числе и в Москве, закрыты образовательные учреждения, учеба теперь проходит в дистанционном режиме, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В России число инфицированных составляет 840 человек. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.

