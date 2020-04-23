Суд оштрафовал на 15 тыс рублей зараженного коронавирусом, нарушившего карантин

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Мужчину, у которого был диагностирован коронавирус, оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина. Решение принял Чертановский суд столицы, сообщает ТАСС.

"Суд признал Хушвакова Х. П. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, мужчина, понимая, что нарушает карантин, вышел из дома и спустился в метро.

"Гражданин в вестибюле станции метро "Нагорная" имел при себе соглашение на получение им медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение им режима самоизоляции при лечении новой коронавирусной инфекции", – говорится в постановлении.

Ранее сообщалось, что в Москве все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирусную инфекцию. Сообщалось, что за состоянием пациентов с таким диагнозом и другими заболеваниями верхних дыхательных путей будут в ежедневном режиме следить медики.

В Москве также действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

С 15 апреля в столице заработали цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.