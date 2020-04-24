Пропуска введут только в городах Свердловской области со сложной ситуацией по COVID-19

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Губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев рассказал, что пропускную систему в его регионе введут лишь в тех населенных пунктах, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление было распространено Оперативным штабом субъекта по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. В нем Кувайшев указал города, в которых будет введена пропускная система.

"Итак, в тех муниципалитетах, где ситуация по коронавирусу неблагополучна, а это Екатеринбург, Нижний Тагил, Полевской, Первоуральск, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, другие территории, планируется введение документов, обосновывающих необходимость нахождения людей на улице", – отметил Кувайшев.

В заявлении также сообщается, что справки, разрешающие передвижение по городам, должны будут предоставить работодатели. Их получат те, кому необходимо осуществлять поездки на работу.

В документе также отмечается, что оформление документов не нужно тем, кто планирует покинуть квартиру для похода в магазин или аптеку, а также для выгула собаки в радиусе 100 метров от дома.

Ранее заместитель губернатора области Павел Креков анонсировал введение пропускной системы в период с 1 по 10 мая. Он отметил, что в настоящий момент соблюдение режима самоизоляции очень важно, поскольку существует вероятность спада интенсивности распространения коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему пропусков, введенную в столице с 15 апреля, на все регионы страны. Он отметил, что это необходимо для контроля за передвижением граждан без его приостановки. Он предложил главам субъектов РФ присоединиться к работе по введению пропускной системы, чтобы отработать модели ее интеграции в жизнь других регионов.

Затем было принято решение об апробации системы цифровых пропусков в 21 субъекте России. Для этого Минкомсвязь разработала федеральную платформу, которая предполагает формирование работодателями списков сотрудников, которые должны выходить из дома для исполнения своих обязанностей.