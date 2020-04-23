Пропускной режим будет действовать в Свердловской области на майские праздники

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Власти Свердловской области приняли решение ввести пропускной режим на период с 1 по 10 мая. Об этом сообщил замглавы региона Павел Креков.

По его словам, на сегодняшний день его технологии прорабатываются.

"Нужно максимально изолироваться в эти дни, потому что мы вышли на то состояние, когда мы можем пойти на реальный спад... Мы сейчас разрабатываем систему пропускную, она будет введена на этот период точно", – приводит слова Крекова РИА Новости.

С 22 апреля в Москве запустили систему автоматического контроля пропусков. Теперь для использования общественного транспорта необходимо привязать свою карту к пропуску.

При передвижении на личном транспорте в Москве нужно указывать государственный номер автомобиля. Для контроля поездок граждан на машине ввели систему видеофиксации, которая реагирует на отсутствие разрешения.