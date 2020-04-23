Поток людей в столице снизился на полмиллиона с момента введения пропусков

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Количество людей в общественных местах в Москве с момента ввода системы электронных пропусков снизилось более чем на 500 тысяч, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра коронавирусного стационара на базе клинического госпиталя медико-санитарной части МВД.

"У нас в целом с момента ввода электронных пропусков снизился поток больше чем на 500 тысяч людей. Это говорит об эффективности этой системы", – цитирует мэра Агентство "Москва".

Также фиксируется небольшое снижение потока и более дисциплинированная подача заявок на электронные пропуска.

"Лучше видим потоки, лучше видим граждан, которые соблюдают режим самоизоляции, и тех, которые не соблюдают. Мы уже контролируем не в целом поток, а именно те группы, по которым есть вопросы", – пояснил мэр.

С 22 апреля в Москве ввели автоматическую систему проверки пропусков. Вице-мэр Максим Ликсутов напомнил, что благодаря ей возможна мгновенная фиксация нарушителей введенных в столице ограничений на передвижение по городу. Он сообщил, что на всех нарушителей будет наложена административная ответственность в соответствии с введенным во время пандемии коронавируса городским и федеральным законодательством.

Общественным транспортом теперь можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты нужно указать при оформлении пропуска. Сделать это необходимо на портале nedoma.mos.ru.

Чтобы быть уверенным, что госномер авто привязан к пропуску и вам не выпишут штраф, его надо проверить в специальном сервисе. Аналогичная возможность есть для "Тройки", если вы планируете пользоваться общественным транспортом. С момента привязки к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.