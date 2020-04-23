Автоконтроль пропусков позволил сохранить соцдистанцию в транспорте

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Автоматизированная система проверки цифровых пропусков позволила сохранить социальную дистанцию в общественном транспорте Москвы.
Пресс-служба столичного Дептранса в Telegram сообщила, что автоконтроль работает повсеместно в столичном метрополитене.
Там также отметили, что сотрудники метро следят за ситуацией онлайн и при скоплении людей у турникетов переводят их работу в обычный режим.
В пресс-службе указали, что благодаря системе удалось не допустить нарушения социальной дистанции, которую важно соблюдать в транспорте.
В Дептрансе добавили, что к пропускам привязали 1,7 миллиона социальных карт и проездных "Тройка", а также более 3,9 миллиона номеров машин.
Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы
При этом 22 апреля без пропуска в столице перемещалось 230 тысяч машин.Если информация подтвердится, все водители получат штрафы 5 тысяч рублей.
К ответственности без пропусков привлекают по части 4 статьи 3.18.1 КоАП города Москвы. Нарушения были зафиксированы с помощью 2,5 тысяч камер.
В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. С 15 апреля для поездок на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск.
С 22 апреля власти Москвы и Подмосковья также начали отслеживать геолокацию граждан с подозрением на COVID-19 и ОРВИ.
За нарушение режима самоизоляции без уважительной причины грозит штраф. Распространить систему пропусков на всю страну предложил мэр столицы Сергей Собянин.
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