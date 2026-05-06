02:25

Трамп объявил о кратковременной приостановке миссии "Проект Свобода" в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп объявил о временной остановке операции "Проект Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе. Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social.

По словам главы Белого дома, реализация миссии будет приостановлена на короткий срок. Такое решение принято для оценки перспектив заключения итогового соглашения с Ираном.

Этот шаг, как подчеркнул Трамп, предпринят с учетом обращений Пакистана и ряда других государств, а также на фоне существенного прогресса в переговорах с иранской стороной.

При этом американский президент уточнил, что действующая блокада сохраняется в полном объеме, а пауза в активных действиях берется лишь для того, чтобы увидеть, возможно ли в ближайшее время окончательно согласовать и подписать мирную сделку с Тегераном.

Трамп заявил о начале операции "Проект Свобода" 3 мая. По его словам, американские военные будут гарантировать безопасный проход иностранных кораблей через ограниченные воды, чтобы международная торговля могла беспрепятственно возобновиться.

