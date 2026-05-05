Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 21:01

Происшествия

Рэпер Navai может лишиться водительских прав после ДТП в Москве

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Рэпер Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров) может лишиться водительских прав после ДТП в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Музыкант ехал на машине без номерных знаков. Поводом для лишения прав на вождение послужит нарушение правил дорожного движения, пояснили в ведомстве.

Кроме того, в суд планируется направить обращение по поводу возмещения ущерба из-за повреждения городской инфраструктуры.

Артист попал в аварию на своем спорткаре Ferrari вечером 5 мая. ДТП произошло на Зубовском бульваре. Машину исполнителя развернуло, после чего транспортное средство подлетело и врезалось в столб и тротуар.

Очевидцы рассказали, что после случившегося музыкант переоделся и попытался скрыться от свидетелей в черной машине Toyota Camry, оставаясь неподалеку от места происшествия. При этом в момент аварии в авто с рэпером, предположительно, находился пассажир.

Сотрудники ГИБДД, которые прибыли по адресу ДТП, уточнили, что в результате случившегося никто не погиб и не пострадал. Сам рэпер заявил, что причиной аварии стали плохие гоночные колеса. Он уточнил, что ехал не быстро, скорость авто составляла около 45–50 километров в час.

Также Navai прокомментировал отсутствие номеров на своем автомобиле. По его словам, это связано с тем, что он только недавно стал его владельцем.

Читайте также


происшествияшоу-бизнесДТПгород

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика