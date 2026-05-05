ФК "Спартак" и ЦСКА сыграют в матче Кубка России 6 мая

ФК "Спартак" сыграет 6 мая с ЦСКА в финальной встрече "Пути регионов" Кубка России.

Матч пройдет на стадионе "Лукойл-Арена". Главным арбитром игры станет Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Московский "Спартак" получил возможность сыграть в финальном матче после того, как одержал победу над петербургским "Зенитом". Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти победителями вышли футболисты московского клуба со счетом 7:6.

Футболисты ЦСКА в матче второго этапа полуфинала "Пути регионов" одержали победу над самарскими "Крыльями Советов". Матч завершился со счeтом 5:2. Аргентинский нападающий Лусиано Гонду забил три мяча в ворота соперника.

Суперфинал Кубка России состоится 24 мая в Москве на арене "Лужники". Действующим обладателем трофея является столичный ЦСКА.

