Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 22:01

Спорт

ФК "Спартак" и ЦСКА сыграют в матче Кубка России 6 мая

Фото: ТАСС/Александр Щербак

ФК "Спартак" сыграет 6 мая с ЦСКА в финальной встрече "Пути регионов" Кубка России.

Матч пройдет на стадионе "Лукойл-Арена". Главным арбитром игры станет Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Московский "Спартак" получил возможность сыграть в финальном матче после того, как одержал победу над петербургским "Зенитом". Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти победителями вышли футболисты московского клуба со счетом 7:6.

Футболисты ЦСКА в матче второго этапа полуфинала "Пути регионов" одержали победу над самарскими "Крыльями Советов". Матч завершился со счeтом 5:2. Аргентинский нападающий Лусиано Гонду забил три мяча в ворота соперника.

Суперфинал Кубка России состоится 24 мая в Москве на арене "Лужники". Действующим обладателем трофея является столичный ЦСКА.

Читайте также


спорт

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика