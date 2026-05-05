Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 21:22

Общество

5 мая стало самым теплым днем с начала года в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

5 мая стало самым теплым днем с начала года в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, в этот день на базовой метеостанции ВДНХ столбик термометра поднялся до 25,1 градуса. Прошлый рекорд был зафиксирован 4 мая.

При этом метеоролог добавил, что повышение температуры до плюс 30 градусов в ближайшие дни в столице не прогнозируется.

"Тридцатники" в мае бывают нечасто, в XXI веке было лишь 5 маев с температурой выше плюс 30 градусов, да и вероятность того, что после похолодания в конце нынешней недели во второй половине мая вернется 25-градусное тепло, невелика", – заключил Леус.

Вместе с тем до 18:00 6 мая в Москве действует желтый уровень погодной опасности. В городе ожидаются грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду, в отдельных районах возможен дождь. Предупреждение распространяется на Подмосковье.

6 мая станет самым жарким днем недели в Москве

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика